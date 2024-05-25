مستوطنون إسرائيليون يعتدون على المزارعين الفلسطينيين ويسرقون محصول القمح

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة بلدات بالضفة الغربية، موضحة أن في مدينة نابلس بلدة عقربا يوجد بها حاجز عسكري، بالإضافة إلى لتواجد لقوات الاحتلال في بلدة بزاريا، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين على المزارعين وسرقة محصول القمح.

اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت ثول ودورا

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أن منطقة الخليل وبالتحديد في البلدة القديمة، إن هناك هجوما للمستوطنين على منازل الفلسطينيين، بالإضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت ثول ودورا، التي أسفر بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات الاختناق جراء اندلاع المواجهة في هذه المنطقة.

وأشارت إلى أن مدينة قلقيلية شهدت اقتحام لعدد من البلدات والقرى جراء اعتقال 2 من المواطنين، مشيرة إلى هجوم المستوطنين على مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالأخص على المزارعين، حيث سرقوا محصول القمح من المزارعين في قرية المنية، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.