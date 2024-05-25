رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: مصر وضعت الأمن الغذائي على رأس أولوياتها

أكد اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم أجمع وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي خاصة في الدول النامية، أصبح لزامًا على الدولة المصرية وضع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، إذ إنه من المكونات الأساسية للأمن القومي.

وشدد «العزازي»، خلال كلمته في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه من عام 2014 تضافرت جهود الدولة لتحقيق استراتجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وأكد أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المشروعات للنهوض بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال صيانة الرقعة الزراعية المتاحة ومنع التعدي عليها، والإصرار على التوسع الأفقي بها، والذي يأتي في وقت يفقد فيه العالم ملايين الأفدنة سنويًا نتيجة للتصحر والجفاف والفقر المائي.

وأشار إلى أن الفجوة المائية بين المصادر والاحتياجات، 21 مليار متر مكعب مياه سنويًا، مما دعا القيادة السياسية إلى ما قامت به من توفير لكل نقطة مياه وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المتاحة بإعادة تأهيل البنية الأساسية لمنظومة الري لتقليل الفائض من المياه ورفع كفاءة شبكات الري وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي واستخدام أساليب الزراعة والري الحديث.