باحث: مباحثات السيسي وبايدن تأكيد على ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ المباحثات التي جرت أمس بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي، جو بايدن، عبر اتصال هاتفي، حملت العديد من النقاط الهامة أبرزها التأكيد على الثوابت المصرية تجاه الملف الفلسطيني سواء على مستوى رفض سياسات التهجير القسري أو الطوعي، وكذلك التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار واستدامة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتابع «فوزي»، خلال استضافته على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المكسب الأهم من هذه المباحثات هو المخرج الرئيسي لها، وهو الاتفاق على استئناف إدخال المساعدات الإنسانية وشحنات الوقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مع الحفاظ على الثوابت المصرية فيما يتعلق بهذه النقطة، بمعنى «موقف مصر ثابت برفض أي تنسيق مع الاحتلال لحين إجلاء قواته عن معبر رفح ووقف عملياته بالمعبر».

وأكد على محورية الدور المصري في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وأن قرارات العدل الدولية تساهم بتشكيل رأي عام عالمي جديد، مشدداً على أنَّ «إسرائيل دولة فصل عنصري».