رئيس الهيئة الهندسية: افتتاح 4 محاور اليوم بتكلفة 24 مليار جنيه

قال اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مصر حرصت خلال 10 سنوات على تنفيذ شبكة طرق حديثة وتطوير الحالية لتحقق نقلة نوعية لتعزيز الاستفادة من الثروات بصعيد مصر، بإجمالي أطوال 6600 كيلومتر وتكلفة تجاوزت 220 مليار جنيه منها 50 مليار لصالح تنفيذ 22 محور أعلى النيل لربط القطاعين الشرقي والغربي لضفاف النيل.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر قناة إكسترا نيوز: «سيتم افتتاح 4 محاور اليوم بإجمالي أطوال 91,7 كيلومتر وتكلفة 24 مليار جنيه منها 2,7 مليار جنيه تعويضات عادلة لـ 2053 مواطنا.

واستطرد: «تولت القوات المسلحة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تطوير العديد من الطرق في محافظات مصر خاصة في الصعيد وذلك لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتيسير الحركة المرورية، ومنها ما نحن بصدد افتتاحه اليوم مثل محور محافظة الوادي الجديد، ومحور اللواء أركان حرب سمير فرج والذي يربط بين مطار الأقصر شرقا والمناطق الأثرية في الغرب، ومحور الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي يربط بين الطريق الزراعي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة للمناطق الصحراوية وربط محافظتي قنا وسوهاج بالمراكز المجاورة، ومحور الدكتور جمال حمدان الذي يربط بين طريقي أسوان الزراعي الغربي والشرقي ويهدف لخدمة أبناء محافظة سوهاج، وأخيرا محور الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي يربط بين طريق الصعيد الغربي الجديد بالشرقي القديم لتيسير حركة المواطنين وخدمة المجمعات العمرانية الجديدة».