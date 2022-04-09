أستاذ نقل: تطوير شبكات الطرق ساعد في التوسع العمراني.. فيديو

تحدث الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس عن قطاع النقل وتطويره واهتمام الدولة بعمل مشروعات جديدة في هذا القطاع ودعمه، خصوصا في المناطق التي كانت مزدحمة بالسكان وتزيد فيها معدلات التلوث بسبب عوادم السيارات، موضحا أنه الدولة تتوسع في شبكة البنية الأساسية بما فيها مرافق النقل المختلفة، لولا التوسع في شبكات الطرق والاهتمام بها لم يكن هناك توسع عمراني مثلما نشهد الآن.

وأضاف أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّه هناك مشروعات نقل كثيرة يتم تنفيذها وليس مجرد الطرق فقط، مثل مشروع مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، جميعها أدوات نقل ومشروعات نقل تعمل الدولة بها بهدف الانتشار على مساحة أكبر لتحقيق الجودة وفرص عمل للمواطنين.

البنية الأساسية هي مقياس لمدى تقدم الدول

وتابع أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن أي دولة في العالم تكون البنية الأساسية هي مقياس لمدى تقدم هذه الدولة، ومدى جودة شبكات النقل والطرق والكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقدمت في المؤشر العالمي فيما يخص شبكات النقل والطرق، حيث كانت تحتل مصر المركز الـ118 وأصبحت الآن في المركز الـ28، بعد قفز 90 نقطة، بعد تنفيذ المشروع القومي للطرق وما تم إنجازه وربط فواصل الدولة ببعضها البعض من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، وأصبح الأمر ميسرا ومتاحا.