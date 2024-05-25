الرئيس السيسي يفتتح عددا من المحاور عبر الفيديو كونفرانس 

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية والمحاور الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن أبرز المشروعات التي جرى افتتاحها؛ تطوير محور شرق العوينات - الداخلة - الفرافرة، وقال النقيب أحمد أيمن السيد المشرف على تنفيذ المشروع، إن المحور بطول 655 كيلومترا وبعرض 3 حارات مرورية بدلا من حارة لكل اتجاه.

وقال النقيب محمد يوسف محمد، المشرف على تنفيذ مشروع محور هشام عرفات، إن المحور بطول 180 كيلومترا وجرى تطويره بإضافة 2 حارة خرسانية.

كما افتتح الرئيس السيسي محور اللواء أركان حرب سمير فرج في شمال الأقصر، وقال النقيب محمد أشرف البشلاوي، المشرف على تنفيذ المشروع، إن المحور بطول 19 كيلومترا وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

تفاصيل محور محمد سيد طنطاوي

وفيما يتعلق بمحور الدكتور محمد سيد طنطاوي، قال الرائد أحمد سيد محمد عبد المنعم، المشرف على تنفيذ المشروع، إن المحور بطول 28 كيلومترا وعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

كما افتتح الرئيس محور الدكتور جمال حمدان «محور الفراعنة»، وقال الرائد أحمد إبراهيم صلاح الدين، المشرف على تنفيذ المشروع، إن المحور بطول 3.7 كيلومتر وعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

محور الشيخ محمد صديق المنشاوي

وبشأن محور الشيخ محمد صديق المنشاوي «محور منفلوط»، قال النقيب محمد جمعة إبراهيم، المشرف على المشروع، إن المحور بطول 41 كيلومترا و3 حارات مرورية لكل اتجاه.