الرئيس السيسي يفتتح مشروع محطات رفع المياه العملاقة بتوشكى

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع محطات رفع المياه العملاقة، في توشكى، عبر «الفيديو كونفرانس».

قال اللواء أركان حرب طارق الوشاحي، المشرف على تنفيذ المشروع، إنه جرى تنفيذ عدد 2 محطة رئيسية عملاقة للتغلب على فرق المنسوب البالغ عدده 40 مترا بعدد 22 مجموعة رفع مياه، بإجمالي طاقة 11 مليونًا و300 ألف مكعب عن يوم، ويجرى تشغيل المحطات بنظام المراقبة والتحكم عن بُعد.

أضاف «الوشاحي» خلال كلمته في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المحطة الأولى تتكون من عدد 12 مجموعة رفع مياه بطاقة 6 ملايين و300 ألف مكعب عن يوم، وتتكون المحطة الثانية من عدد 10 مجموعة رفع مياه بطاقة 5 ملايين متر مكعب عن يوم.

وأوضح أن المحطات تقوم بتوفير المياه اللازمة لزراعة 100 ألف فدان في المرحلة الثانية وتكفي لزراعة من 40 لـ60 ألف فدان في المرحلة المستقبلية.