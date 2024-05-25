وزير الزراعة: نستهدف استخراج الوقود الحيوي من «الجوجوبا» بحلول 2030

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ نبات الجوجوبا يُستخدم لإنتاج الوقود الحيوي، وكل الدول وخاصة الاتحاد الأوروبي، متجهة لهذا النوع من الوقود، ونخطط لاستخدامه وإنتاجه بحلول 2030 والتوجه للوقود الحيوي.

وتابع «القصير»، خلال كلمته في مؤتمر حضره الرئيس السيسي، بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، والتي نقلتها «إكسترا نيوز»: «إنتاجية الجوجوبا مرتفعة للغاية ويتحمل درجات ملوحة شديدة ولدينا 7 أصناف مسجلة في وزارة الزراعة بالتنسيق مع مراكز البحوث الزراعية وتم تقديم سلالات جديدة تصل إلى 4 أصناف تم إجراء تجارب عليها في سيناء وسنتوسع في إنتاج مثل هذه المحاصيل الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية».