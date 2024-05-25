عضو بـ«النواب»: مشروع توشكى خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية 

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المشروعات التنموية المهمة بجنوب الوادي، يُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة ورفع مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة وخطوة جادة نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

اهتمام غير مسبوق بالقطاع الزراعي

وأضاف «الديب»، أن القطاع الزراعي يشهد اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، ومشروعات الخدمة المدنية حققت نجاحا كبيرا وغير مسبوق في استصلاح وزراعة هذه الأراضي خلال الفترة الماضية، وهذا يعنى الجدية من قبل الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

مشروع توشكى يدعم الأمن الغذائي المصري

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع توشكى بجنوب الوادي أحد المشروعات المهمة والواعدة التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي المصري، ويمثل إنجازا كبيرا للدولة المصرية والقيادة السياسية، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إبراهيم الديب، إلى أن فكرة المجتمعات الزراعية المتكاملة تُساهم بكل قوة في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات، وتساعد بتحقيق طفرة زراعية كبرى وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، وتساهم في تنمية صادرات مصر الزراعية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للحاصلات الزراعية خلال الفترة المقبلة لجلب العملة الصعبة والمساهمة في إنعاش الاقتصاد المصري.