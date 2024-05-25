حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي تشجع على الاستثمار في التصنيع الزراعي

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، إنه على مدار السنوات الماضية، اتخذ الرئيس السيسي خطوات جريئة وجهود مضنية لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، هدفت لتحقيق طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الزراعي وأضافت رقعة زراعية هائلة تغزو صحراء مصر لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

مشروعات قومية كبرى

وأكد في بيان اليوم، أن إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثلت في عدة مشروعات قومية كبرى كإطلاق مشروع «مليون ونصف فدان» لاستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة المساحات الزراعية، حيث تم استصلاح أكثر من مليون فدان جديد للزراعة، لافتا إلى توجيهات الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة المصرية عملت في هذا الصدد، على توسيع شبكات الري الحديثة، مثل نظام الري بالرش والتنقيط، لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة وزيادة معدلات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

تشجيع الاستثمارات في صناعات التصنيع الزراعي

وأوضح، أن توجيهات الرئيس السيسي ساهمت في تشجيع الاستثمارات في صناعات التصنيع الزراعي من خلال إنشاء المدن الصناعية المتخصصة وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيزها بتطوير البنية التحتية الزراعية عبر إنشاء الطرق الزراعية والجسور والأنفاق وشبكات النقل والتخزين.

وأشار إلى أن مجهودات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي ساهمت في تقديم الدعم المادي والفني لصغار المزارعين لزيادة إنتاجيتهم وتحسين دخولهم، منوها بأن هذه الجهود قد أسفرت عن إنجازات ملموسة، حيث شهد القطاع الزراعي نموًا سنويًا متزايدًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وبالتالي، تعزيز دور الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا الحبيبة مصر.