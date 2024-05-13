مدير «مستقبل مصر»: انتهاء المرحلة الأولى من التصنيع الزراعي في يوليو 2025

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنّ مصر لديها 3.4 مليون طن خام خاص بالتصنيع الزراعي في الدلتا الجديدة، لافتا إلى أنّ المرحلة الأولى من التصنيع سيتم الانتهاء منها في يوليو 2025.

وأضاف الغنام خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ تعظيم الاستفادة من إنتاجية المحاصيل يأتي في ضوء موعد الحصاد، لذلك يتم حصاد محصول البرتقال في يناير وفبراير ومارس وأبريل، والرمان في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وذلك لتحقيق أعلى قيمة مضافة من هذه المصانع».

ولفت إلى أنّ «مصنع الخضار المجمد لديه 30 ألف طن إنتاج، ومصنع البطاطس 80 ألف طن خام و40 ألف طن إنتاج، ونسلط الضوء على حجم تجارة السوق العالمي في البطاطس النصف جاهزة وهو 17 مليون دولار وسيصل إلى 31 مليار دولا في 2032، على أن يسعى جهاز مستقبل مصر للمشاركة في الحصة العالمية».