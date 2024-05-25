النائب حازم الجندي: الرئيس السيسي لا يدخر جهدا في دعم أمن واستقرار مصر

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا كبيرة في الداخل والخارج، ولا يدخر جهدا في دعم أمن واستقرار مصر، والحفاظ على الأمن القومي في المنطقة العربية والأفريقية.

«الجندي» يشيد بجهود الرئيس السيسي

وأوضح «الجندي» في بيان له، أنه «ففي الوقت الذي يفتتح فيه مشروعات قومية تدعم مسيرة التنمية والبناء للبلاد، يسعى جاهدا للتواصل مع مراكز القوى الدولية، لبحث أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما يواجهه الشعب الفلسطيني من مخاطر وجرائم حرب دامية».

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، بشأن الأوضاع في غزة، والتأكيد على تعزيز جهود الوساطة لوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في رفح، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، جاءت كردٍ بالغ وسريع على التقارير الكاذبة التي بثتها وسائل إعلام موالية للاحتلال الإسرائيلي، بقصد تشويه صورة مصر أمام العالم، ووقف جهودها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات الزراعية التنموية بجنوب الوادي وتوشكى، يفتح طاقة أمل وحياة جديدة للاقتصاد المصري والمصريين؛ إذ تسهم هذه المشروعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضخ طاقة إنتاجية زراعية تدعم التصنيع الزراعي، وتعزز من الصادرات وتقلل من الواردات، وتوفر الآلاف من فرص العمل للمصريين.

«الجندي» يثمن دعوة الرئيس لرجال الأعمال لزيارة المشروعات

وثمّن عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، دعوة الرئيس السيسي لرجال الإعلام وشباب الجامعات لزيارة المشروعات على أرض الواقع، لمعرفة جهود الدولة لدعم الاقتصاد من خلال المشروعات القومية الضخمة، بالإضافة إلى طلبه بتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على الدخول في هذه المشروعات، لتعزيز قوتها وقوة الدولة المصرية اقتصاديا واجتماعيا.