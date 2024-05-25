برلماني: الرئيس السيسي يبذل جهودا غير عادية لحل القضية الفلسطينية

أكد النائب خالد عبد المولى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهودا غير عادية لدعم القضية الفلسطينية لإنجاح مسار التفاوض بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الرئيس السيسي يبذل جهودا غير عادية لحل القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها بداية من قدرة الدولة المصرية على حشد رأي عام عالمي رافض للتهجير القسري، وكشف النقاب عما يجرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم يقدر الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية

وتابع أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن العالم يقدر الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية للتوصل لحلول جارية لوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين خاصة في ظل ما تسعى إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني

وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني ووصول المساعدات، كل هذه القرارات تعكس حجم الدور الذي تقوم به الدولة المصرية من جهود غير عادية لدعم القضية الفلسطينية.