النائبة حياة خطاب: موقف مصر مشرف تجاه القضية الفلسطينية 

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن المصريين يُؤيدون الموقف المُشرف للرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض تصفية القضية الفلسطينية، موضحة أن مصر من أوائل الدول العربية التي دعمت الفلسطينيين بقوافل ومُساعدات إنسانية، وسلكت جميع الطرق من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار.

خطاب: التاريخ سيذكر موقف مصر برفض القضية الفلسطينية

وأوضحت «خطاب»، خلال تصريحات لها أن التاريخ سيذكر موقف مصر ورئيسها ومساعيها في كل الاتجاهات للوصول إلى حل عادل من أجل القضية الفلسطينية، وإعلان مصر مرارا وتكرارا الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الأعزل بل هي إبادة جماعية لا تفرق بين أحد.

مصر لم تيأس من طرق جميع أبواب التفاوض والدعم

وأشارت «خطاب»، إلى أن مصر لم تيأس من طرق جميع أبواب التفاوض والدعم، مُضيفة أنه رغم تعنت أحد الأطراف إلا أنها مازالت تسعى في المفاوضات، طالبة ضرورة وقف إطلاق النار والوصول إلى حل عادل فلا سبيل سوى حل الدولتين الذي يٌمثل الطريق الوحيدة نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.