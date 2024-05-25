حزب «المصريين»: الرئيس السيسي يؤمن بأهمية مشاركة الرأي العام في كل التحديات

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بانتصار الرئيس السيسي للإعلام ومُطالبته للمسؤولين بالظهور والحديث عن شتى التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أن الرئيس السيسي مٌنذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وهو يتبع نهج المٌصارحة والمكاشفة والشفافية التامة فيما يخص كل الأمور، لأنه يعي جيدا أن الشفافية تبرز للناس السياسة وكيفية إدارة البلاد.

الرئيس السيسي يتبع فلسلفة عرض المعلومات والمكاشفة

وقال «أبو العطا»، في بيان، إن الرئيس السيسي يتبع سياسة حكيمة، وهي سياسة فلسفة عرض المعلومات وما يدور داخل الدولة من أحداث وتحديات على المواطنين، لأنه يُؤمن بأن المواطن شريك أساسي في معركة الوعي والتنمية، مُوضحا أن الرئيس السيسي يُريد من وراء مُطالبته للمسؤولين بالظهور والحديث عن شتى التحديات التي تٌواجه الدولة المصرية أن يكون المواطن على وعي وإدراك بما يحدث في مصر من تحديات، ولمعرفة اتخاذ القرارات دون غيرها حتى يكون المواطن سندا قويا لدولته ويكون هناك تواصل الحقيقي بين القيادة السياسية والمواطن عبر وسائل الإعلام.

مصر لديها ما تخفيه عن المواطن

وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن الدولة المصرية ليس لديها ما تخفيه عن المواطن، لأنها تعمل في صالحه في المقام الأول، مؤكدا أن مصر خلال 10 سنوات واجهت كما مهولا من التحديات والشائعات التي لم تتعرض لها طوال تاريخها، ونجحت الدولة في تفنيد تلك الأكاذيب وعرضها على الرأي العام وإظهار الصورة الصحيحة.

وأكد أن الدولة المصرية أنجزت بما لا يدع مجالا للشك عددا غير مسبوق من المشروعات التنموية العملاقة على مستوى مصر في تنمية وبنية أساسية ذكية، ومن بينها مشروع حياة كريمة الذي يعد مشروعا فريدا من نوعه لم تشهده البلاد من قبل، مٌوضحا أن الرئيس السيسي يعلم جيدا أن المصارحة أولى خطوات دعم ووقوف المواطنين خلف الدولة طوال الوقت، وتسهم بشكل مباشر في غلق الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الإعلام المعادي، وبالتالي فإن المصارحة والمكاشفة واتجاه المسؤولين في تقديم بيانات وتفسيرات واضحة أمر يعيد للإعلام المصري هيبته وريادته؛ لأنه سيكون إعلام مبني على الحقائق والشفافية.