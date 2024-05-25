«الجيل»: الرئيس السيسي كشف للعالم الهدف الحقيقي للعدوان الإسرائيلي على غزة

أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، تأييده الكامل للقرارات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بدوره الكبير في توضيح الحقائق للعالم عبر وسائل الإعلام.

وأكد رئيس الحزب أن الرئيس السيسي اتخذ خطوات حاسمة لإعادة تفعيل أجهزة الدولة للتعامل مع الأزمة الفلسطينية المؤثرة على الأمن القومي المصري.

وأشار «الشهابي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الرئيس السيسي، منذ بداية الأزمة، وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، معبرًا عن فخره بمواقف الرئيس القومية.

وأوضح أن الرئيس السيسي استخدم المنابر الإعلامية بفعالية ليعلن في مؤتمرات رسمية وإعلامية مع قادة الدول والحكومات ووزراء الخارجية، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي، أن الهدف من الحرب الوحشية الحالية ليس الرد على عمليات حماس في 7 أكتوبر، بل تنفيذ حلم الصهيونية بجعل فلسطين دولة يهودية خالصة.

وأضاف رئيس الحزب أن الرئيس السيسي أكد من خلال وسائل الإعلام أن هذه الحرب تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء أو الأردن، مما يعني جعل فلسطين أرضًا بلا شعب.

موقف الرئيس السيسي كان واضحًا وصريحًا تجاه القضية الفلسطينية

كما بيّن أن هذه الحرب أدت إلى تدمير الإنسان والزرع والحيوان في فلسطين، وأوضح أن موقف الرئيس السيسي كان واضحًا وصريحًا، حيث نبه العالم عبر الإعلام إلى المعاناة الفلسطينية وإلى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وتابع رئيس الحزب بأن الرئيس السيسي كان الصوت الوحيد في العالم الذي تحدث بهذه اللغة في وقت كان الجميع يلتزم الصمت.

وأشاد بكشف الرئيس السيسي لمخططات تهجير الفلسطينيين وجعل فلسطين أرضًا بلا شعب، مؤكدًا دعمه الكامل لهذه المواقف.

كما أشار إلى أن الرئيس السيسي ربط بين إدخال المساعدات إلى غزة وخروج الجنسيات الأجنبية منها عبر معبر رفح، وأعلن بوضوح عبر الإعلام أن حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الأجانب.

مصر تملك قرارًا وطنيا مستقلا

وأوضح أن هذا الموقف جعل العالم ينتبه إلى أن مصر تملك قرارًا وطنيا مستقلا، وأنها قادرة على فرض إرادتها.

وأضاف أن الرئيس السيسي جعل الشعب المصري يساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، حيث كانت نسبة كبيرة من المساعدات التي دخلت إلى غزة مصرية.

وأكد أن مصر تعاملت مع هذه الحرب بحكمة وحزم، محافظة على موقفها المعلن بعدم تهجير الفلسطينيين، منوها بقدرة مصر على حماية حدودها وردع الأعداء.