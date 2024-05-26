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قصف إسرائيلي مكثف يستهدف المناطق الشمالية من قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
11:08 ص | الأحد 26 مايو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

استهدف قصف إسرائيلي مكثف المناطق الشمالية من قطاع غزة، إذ تصاعدت أعمدة الدخان بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. 

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