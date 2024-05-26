قصف إسرائيلي مكثف يستهدف المناطق الشمالية من قطاع غزة كتب: هانى حسن 11:08 ص | الأحد 26 مايو 2024 جانب من أحداث غزة استهدف قصف إسرائيلي مكثف المناطق الشمالية من قطاع غزة، إذ تصاعدت أعمدة الدخان بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: 6 شهداء في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لجسر وادي غزة شهيد و3 مصابين في قصف إسرائيلي لمنزل بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة سقوط عدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على مستشفى الكويت في رفح الفلسطينية «القاهرة الإخبارية»: شهيدان في قصف إسرائيلي غربي بلدة الزوايدة وسط غزة وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على الفاخورة غرب مخيم جباليا قصف إسرائيلي قطاع غزة القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن