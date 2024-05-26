رئيس الوزراء يلتقي وزير الزراعة اللبناني اليوم كتب: أسماء زايد 11:29 ص | الأحد 26 مايو 2024 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، وسنوافيكم بالتفاصيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء: مصر تبذل قصارى جهدها لزيادة معدلات التنمية في أفريقيا رئيس الوزراء يؤكد الدعم الكامل لمهنة «الصحافة»: نؤمن بدورها في نشر الوعي رئيس الوزراء يترأس اجتماع "وحدة الصين" لبحث ملفات التعاون المشترك نقيب الصحفيين: رئيس الوزراء وعد بدراسة جميع متطلبات المهنة رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة اللبنانى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بقلم أسماء زايد