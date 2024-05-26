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رئيس الوزراء يلتقي وزير الزراعة اللبناني اليوم

كتب:

أسماء زايد
11:29 ص | الأحد 26 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، وسنوافيكم بالتفاصيل.

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