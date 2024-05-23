نقيب الصحفيين: رئيس الوزراء وعد بدراسة جميع متطلبات المهنة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وذلك لمناقشة سبل تطوير ودعم مهنة الصحافة ودعم خدمات الصحفيين.

عرض جميع متطلبات الصحفيين

وأكد البلشي، أنه استعرض خلال اللقاء كل الجهد الذي بذلته النقابة خلال الفترة العام الماضي، بالإضافة إلى عرض جميع متطلبات الصحفيين، مؤكدا أن رئيس الوزراء وعد بدراسة جميع المتطلبات.

وأضاف «البلشي»، خلال لقائه بمحرري نقابة الصحفيين، أن رئيس الوزراء تحدث عن أهمية مهنة الصحافة وتاريخها وأهم الصحفيين الذين كان يتابعهم.

وأشار إلى أنه طالب بتغيير شامل للمهنة لاستعادة مكانتها وحل المشكلات التي تواجهها وتعديل التشريعات الصحفية ووجود تشريع يوفر موارد لنقابة الصحفيين.

القضايا المختلفة

وتابع: الدكتور مدبولي أبدى تفهمه والتوصل لأي تعديلات تضمن توفير موارد للنقابة، واستطرد: فتحنا جميع القضايا المختلفة مع رئيس الوزراء وقدمنا طلبات تتعلق بكل مطالب الصحفيين ووعد باتخاذ خطوات فعلية لحلحلة الكثير من المشكلات.

وأكد أنه طالب بضرورة توفير موارد اقتصادية لنقابة الصحفيين مثل صفحات التواصل الاجتماعي والدمغة وغيره، مؤكدا أن رئيس الوزراء أبد تفهمه واستعداده لدعم أي موارد لنقابة الصحفيين.