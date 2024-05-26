«الداخلية» تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية القطرية في عدد من المجالات الأمنية

نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبة بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام، في مجال العلوم القانونية والبحث الجنائي وعلوم الأدلة الجنائية، بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية القطرية.

وتلقى الدارسين خلال الدورة منهجا تدريبيا شمل عددا من المحاور في مجالات (تنمية المهارات القانونية والإنسانية والاجتماعية والسلوكية والمهارات الأمنية «الأطر الرئيسية لأعمال البحث الجنائي، طرق التعامل مع الأثار المادية لمسرح الجريمة وفحصها» - الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواجهة الجرائم المستحدثة - الكفاءة القتالية الأمنية «تدريبات الرماية واللياقة البدنية وقواعد التأمين الذاتي والشخصي»).

كما شهدت فاعليات الدورة التدريبية عدد من ورش العمل في مجالات مختلفة شملت (مواجهة حروب الجيل الرابع - جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر ومكافحة المخدرات التخليقية - دور رجال الأمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان).

كما حاضر في الدورة عدد من القيادات الأمنية بقطاع الأمن العام ونخبة من أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء في مجال التكنولوجيا وعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما شمل التدريب عدد من الزيارات الميدانية لمقر (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - معامل الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية - المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة).وفي ختام الدورة تم إعداد برنامج سياحي للوفد الأمني القطري شمل مزارات سياحية مختلفة، وأشاد المتدربون بحسن الاستقبال ودقة التنظيم وحرص القيادات الأمنية المصرية على نقل الخبرات العملية والمعرفية لهم باستخدام أفضل الوسائل والتقنيات والوسائط العلمية الحديثة.