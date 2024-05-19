«الداخلية تكشف تفاصيل شكوى مواطن بشأن تحرير مخالفة مرور

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما جرى تداوله على موقع «فيسبوك»، بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام أحد رجال الشرطة باستيقافه حال مروره بأحد الأكمنة المرورية، وتحرير مخالفة لسيارته، لقيامه بتثبيت ستارة بالزجاج الخلفي، والتغاضي عن تحرير مخالفة لسيارة قام قائدها بتثبيت زجاج أمامي «معتم».

وبالفحص تبين عدم صحة ادعاء الشاكي، وتبين تواجد القوة الأمنية المعنية بالشكوى لتسيير الحركة المرورية، ومواجهة التكدس بين سيارات الركاب وذويهم خلال فترة الذروة، ولم يُستدل على تحديد سيارة الشاكي ومدى صحة ادعائه.

وتبين عدم تحرير أي مخالفات مرورية تتعلق بتثبيت حاجب للرؤية، أو زجاج معتم، خلال تواجد القوة الأمنية المعنية بالشكوى.