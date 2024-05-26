مراسل «القاهرة الإخبارية»: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إنّ مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة عموما.

وأضاف جبر، خلال رسالة على الهواء، أنّ أقصى الشمال وأقصى الجنوب ما زال تتساقط عليه القذائف بشكل عشوائي وعنيف، ما أدى إلى تدمير المباني والمنازل والطرقات فوق رؤوس ساكنيها إضافة إلى وجود عشرات الشهداء الذين لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم وانتشالهم.

وتابع بأنّه قبل قليل سقطت قذائف باتجاه منزل بمخيم بربرة وسط رفح ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة وصلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي لتلقي العلاج فيما لا تزال الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل تقدمها حتى وصلت إلى مقربة من الملعب البلدي في رفح وسط المدينة وسط إطلاق نار مكثف.