مستشفيات الغربية تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية، ووفد الهيئة المرافق له، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة.

التأمين الطبي الشامل في الغربية

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في إطار التجهيزات اللازمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالغربية، والتي يأتي على رأسها كيفية تطبيق معايير الجودة لضمان أمان وسلامة الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة والعاملين بها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة.

جودة الخدمات الطبية

كما ناقش المحافظ ورئيس الهيئة خطة المرحلة المقبلة لإدراج أكبر عدد ممكن من المنشآت الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية بالمنظومة، بعد تأهيلها للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك آلية تعزيز الشراكة لتطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق جودة الخدمات الصحية لسكان المحافظة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن الهيئة.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، استعداد الهيئة لبدء العمل فورا وفقًا لخطة زمنية واضحة من خلال تقديم خدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية من القطاعات كافة، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية للأطقم الطبية والمهنيين لشرح تطبيق المعايير وتقديم دراسات تحليل الفجوة.