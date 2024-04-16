نقيب التمريض: منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت ثورة كبرى في مصر

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حريصة على تحسين مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة للأطقم الطبية بأكملها وعلى رأسها الأطقم التمريضية، وهو الأمر الذي تحقق بفضل منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشارت في بيان لها، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت ثورة كبرى في منظومة الصحة في مصر، والتي قضت على كافة التحديات من حيث البنية التحتية وتطوير وتأهيل المستشفيات وزيادة المرتبات والتدريب الطبي المستمر والتحول الرقمي وتغيير الهوية البصرية للفريق الصحي وغيرها.

مضاعفة رواتب التمريض في التأمين الصحي الشامل

وأوضحت نقيب التمريض، أنه تم مضاعفة رواتب التمريض في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لتتراوح ما بين 7 آلاف إلى 17 ألف جنيه حسب الدرجة والكفاءة للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، في حين أن مرتب الممرض خارج المنظومة قد يصل إلى 6000.

وأضافت: «نأمل أن يتم مساواة رواتب التمريض في مصر أسوة بالتمريض في منظومة التأمين الصحي الشامل».

التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التطبيق الصحي، في 6 محافظات و29 مستشفى و256 وحدة صحية، ويعمل بها 13 ألف ممرض وممرضة، لافتة إلى أن هناك خطة من الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات بحلول عام 2030.