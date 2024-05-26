«حزب الله» يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان كتب: منة شبانة 04:01 م | الأحد 26 مايو 2024 لبنان أعلن حزب الله، مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: لبنان يدرس الاستفادة من تجربة مصر في مجال الاستزراع السمكي «القاهرة الإخبارية»: 55 بلدة في جنوب لبنان تضررت من الغارات الإسرائيلية سقوط 15 صاروخا من لبنان على مناطق مفتوحة في مستوطنات الجليل الغربي مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية بطريق الناقورة جنوبي لبنان لبنان حزب الله إسرائيل الاحتلال بقلم منة شبانة