لبنان يدرس الاستفادة من تجربة مصر في مجال الاستزراع السمكي

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني بمكتبه بالعاصمة الإدارية لبحث تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، ضمن تعزيز التعاون المشترك بين مصر ولبنان واستمرارًا لمتابعة الملفات.

صادرات مصر من البطاطس والبصل والنخيل

واستعرض الوزيران الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع الزراعية بين الجانب اللبناني والمصري، ومنها صادرات مصر من البطاطس والبصل والنخيل إلى لبنان الشقيق بالإضافة إلى تنظيم تصدير المانجو وفسائل النخيل.

وأشار الوزير اللبناني إلى رغبته في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي والتلقيح الصناعي بهدف تحسين السلالات وتدريب الجانب اللبناني في هذا الـمر، بالإضافة إلى مناقشة الموضوع المتعلق بتصدير الحمضيات الى الجانب اللبناني.

حضر الاجتماع اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، وبعض قيادات وزارتي الزراعة في البلدين.