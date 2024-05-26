ليا سيدو تنتقد الرئيس الفرنسي بسبب دعمه لـ«ديبارديو»: يعطي عن بلادنا صورة سيئة

انتقدت الفنانة الفرنسية ليا سيدو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد دعمه للممثل جيرار ديبارديو، قائلة إنه يعطي «صورة سيئة للغاية لفرنسا»، على حد تعبيرها، في مقابلة نهاية الأسبوع مع صحيفة «التايمز اللندنية».

ويواجه الممثل جيرار ديبارديو اتهامات بالاعتداء على امرأتين في فيلم صُوّر عام 2021 ونفى وقتها الممثل البالغ من العمر 75 عاما تلك الاتهامات، بعدما تناقلت وسائل الإعلام الخبر لأول مرة، وحينها خرج الرئيس ماكرون قائلا إن بلاده «فخورة» بـ«ديبارديو» الذي يحظى باحترام كبير في وطنه.

ليا سيدو: الجيل الجديد أكثر وعيا من القديم

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقّعت مجموعة من الممثلات، بما في ذلك الحائزة على جائزة الأوسكار جولييت بينوش، على خطاب عام تزعم فيه أن البلاد «متخلفة للغاية» في التعامل مع تلك القضية.

ومن جانبها، أوضحت سيدو في حوارها: «جيل الشباب نشيط للغاية، أرى بنات أخي، إنهن على دراية فائقة، وليس فقط في السينما، ربما لم يكن الجيل القديم مهتمًا بذلك تمامًا، ولكن هناك تغيير، لقد تم اتخاذ خطوة كبيرة».