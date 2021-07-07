4 أفلام للفرنسية ليا سيدو في كان السينمائي.. والممثلة: «صدفة جنونية»

تحظى الممثلة الفرنسية، ليا سيدو، بنصيب الأسد من المشاركات في الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي، الذي انطلقت فعالياته، أمس، حيث تشارك في بطولة 4 أفلام من بينهم 3 أفلام في المسابقة الرسمية للمهرجان.

ليا سيدو تشارك بـ3 أفلام في المسابقة الرسمية

تعيد «سيدو» التعاون مع المخرج الأمريكي، ويس أندرسون، في فيلم «The French Dispatch»، الذي كان من المقرر أن يشارك في النسخة السابقة من المهرجان إلا أن تم سحبه بسبب جائحة «كورونا».

وفي المسابقة الرسمية أيضا، تتعاون مع المخرجة المجرية، إلديكو إنيدي، في فيلم «The Story of My Wife» المأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب ميلان فوست، وتدور أحداثه حول قبطان بحري يراهن صديقه على أنه سيتزوج أول امرأة تدخل المقهي الذي يجلسان فيه، أما ثالث فيلم في المسابقة الرسمية تشارك فيه الممثلة الفرنسية، فيلم «France» للمخرج برونو دومون.

وتؤدي سيدو في فيلم «Deception» للمخرج أرنود ديبلشين، ضمن قسم «Cannes Premiere» الذي استحدثه المهرجان لعرض مجموعة من الأفلام الجديدة، دور عشيقة كاتب أمريكي مشهور يدعى «فيليب» يعيش في المنفى في لندن، عام 1987.

سيدو تكشف سبب تواجدها في كان بـ4 أفلام

ووصفت الممثلة الفرنسية مشاركتها في 4 أفلام بـ«كان» السينمائي، بـ«صدفة جنونية»، متابعة في حوارها مع موقع «ديدلاين»، «لقد صنعت فيلمًا أمريكيًا، وفيلمًا أوروبيًا وفيلمين فرنسيين، وكلهم مختلفون تمامًا، وكان أمر مثير أنه تم اختيارهم جميعًا من قبل كان».

وأضافت: «لقد صورت ثلاثة من الأفلام قبل إغلاق العالم في ربيع عام 2020، وتمكنت من تصوير الفيلم الرابع «Desplechin»، في الخريف بين موجات الفيروس، متابعة: «أن مهرجان كان بمثابة منزلها الثاني، فلم تفوت سوى نسخة واحدة من المهرجان منذ مشاركتها الأولى فيه عام 2013 بفيلم «Blue is the Warmest Color»، الذي حصل على السعفة الذهبية في ذلك العام.