الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثان في شمال غزة كتب: منة شبانة 08:51 م | الأحد 26 مايو 2024 غزة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي ثان خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إطلاق صاروخ أرض جو من غزة على مركبة إسرائيلية الاجتماع العربي الأوروبي لدعم فلسطين يؤكد حتمية وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية في غزة وزير الخارجية يؤكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين 13 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف شمال غزة غزة الاحتلال إسرائيل فلسطين بقلم منة شبانة