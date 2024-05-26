13 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف شمال غزة كتب: منة شبانة 06:01 م | الأحد 26 مايو 2024 غزة أعلن إعلام فلسطيني، سقوط 13 شهيدا بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف جباليا النزلة شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير الخارجية: نرفض توظيف إسرائيل سيطرتها على معابر غزة لتجويع الشعب الفلسطيني «القاهرة الإخبارية»: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شمال غزة محمد الزهار: مصر مارست ضغوطا على الولايات المتحدة لإدخال المساعدات إلى غزة البعثة الأممية لحقوق الإنسان: عمليات الاحتلال في غزة تأكل الأخضر واليابس غزة الاحتلال إسرائيل قطاع غزة بقلم منة شبانة