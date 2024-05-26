13 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف شمال غزة

أعلن إعلام فلسطيني، سقوط 13 شهيدا بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف جباليا النزلة شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.