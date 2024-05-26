خسائر الاحتلال الإسرائيلي تتوالى.. تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب ومقتل جندي بغزة

على الرغم من تباهي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن العمليات العسكرية في قطاع غزة، استطاعت السيطرة على أغلب القطاع وأنه أضعف قوة رجال المقاومة الفلسطينية، إلا أن اليوم الأحد شهد تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب، وهو ما تسبب في حالة صدمة حقيقية بين وزراء الحكومة، خاصة وأنها تأتي بعد أكثر من 7 أشهر من العدوان الدامي على قطاع غزة.

تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب

وخلال منتصف اليوم، أعلنت وسائل إعلام عبرية، تفعيل صافرات الإنذار فى تل أبيب، بعد أن أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية باتجاه عاصمة دولة الاحتلال، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.

وأكد تقرير الصحف العبرية، إصابة 2 من المستوطنين، عقب تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب، وهو ما أدى إلى حالة من الارتباك، نظرًا لأنها أكثر الأماكن أمانًا في دولة الاحتلال.

مقتل جندي ثانٍ خلال اشتباكات في غزة

وتحت عنوان «سمح بالنشر» أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مقتل جندي ثان اليوم وهو الرقيب سحر سوداي (20 عاما) من تل أبيب خلال الاشتباكات التي تدور مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة الرقيب بتسلئيل تسفي كوفاكس (20 عامًا) من القدس متأثرًا بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة في معركة ببيت حانون يوم الأربعاء الماضي.

فيما أصيب جندي احتياط من وحدة إيلات لوتر بجروح خطيرة في اشتباكات جنوب القطاع.

بالإضافة إلى إصابة سقوط رجل في مستوطنة كريات شمونة بجروح طفيفة نتيجة القصف الذي شنته الفصائل الفلسطينية اليوم.