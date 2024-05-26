ظهور مفاجئ لـ جنا عمرو «سندريلا الأطفال» في أمريكا.. كيف تغيرت ملامحها؟ (صور)

برعت الطفلة جنا عمرو في الظهور أمام الفنان هاني رمزي، وأثبتت نفسها أيضًا في تقديم البرامج، حتى منحها الجمهور لقب «سندريلا الأطفال»، وأصبحت طلتها على الشاشة تجذب أنظار الجميع، لكن ربما لم يشاهدها الكثيرون بعدما كبرت وتخرجت في إحدى مدارس أمريكا.

جنا عمرو تحتفل بتخرجها

اشتهرت الطفلة جنا عمرو في بداية مشوارها بأدائها المتميز وموهبتها في التمثيل وملامحها الطفولية، مما جعلها تشارك في العديد من الأفلام والأعمال الفنية، قبل أن تختفي لفترة وتعود في عام 2020، ثم تغيب مرة أخرى، قبل ظهورها اليوم وهي تحتفل بتخرجها.

إفراج مؤقت

ظهرت جنا عمرو اليوم في أثناء الاحتفال بتخرجها في المدرسة بأمريكا، عبر نشرها صورًا وفيديوهات على حسابها بموقع تبادل «إنستجرام»، من حفل التخرج، معلقة: «إفراج مؤقت الحمد الله، أشكر كل من ساعدني، عائلتي وأصدقائي في رحلتي، حتى وصلت للحظة التخرج».

وتابعت: «بشكر والدي وعائلتي وجميع أصدقائي الذين دعموني طوال هذه الرحلة حتى لو كنا على بعد أميال وأميال، أنا ممتنة جدًا لأنني التقيت بالعديد من الناس الرائعين. الحمد لله على كل شيء، هذه مجرد البداية، تهانينا لدفعة المدرسة الثانوية لعام 2024».

لم تنس «جنى» ما يحدث في غزة، فقالت: «بما أننا جميعًا نتخرج، لا يمكننا أن ننسى غزة، الله معهم ويدعمهم في محنتهم ومعاناتهم، فعلى الرغم من أنها كانت ليلة جميلة، إلا أنني لم أستطع إلا أن أشعر بالألم وحسرة القلب وأنا أشاهد وأستمع إلى الألعاب النارية الصاخبة، لأن كل ما كنت أفكر فيه هو ما يمر به هؤلاء الناس ونحن نحتفل، الله ينصرهم ويرحم شهدائهم».