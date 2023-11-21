غنّى مع سعاد حسني.. كيف أصبحت ملامح صياد «صغيرة على الحب» بعد 57 عاما؟

بملامح مميزة خطف الأنظار إلى جانب السندريللا، ووقفا سويًا يغنيان في أوبريت «الحلوة لسة صغيرة»؛ الصياد في فيلم «صغيرة على الحب»، هكذا اشتهر الفنان حسن خليل، الذي عاد ذكره مجددًا بعد مرور 57 عامًا على عرض الفيلم، ليكون ظهوره مفاجئًا يروي فيه كواليس الأوبريت وإشادته بعزيمتها وتطور حركتها الاستعراضية خلال لقاء تلفزيوني سابق.

كيف أصبحت ملامح صياد صغيرة على الحب؟

تبدلت ملامح الشاب الوسيم بملامح رجل كبير في الثمانينيات من عمره، ومع ذلك ترتسم على وجهه ابتسامه هادئة يقف إلى جوار شابه صغيرة في أواخر العشرينيات، هكذا انتشرت صورة الصياد الوسيم الفنان حسن خليل الذي وقف يغني بجانب سعاد حسني في فيلم «صغيرة على الحب»، وناداه الجمهور بـ«ياعم يا صياد» وعلى الرغم من أن دوره كان صغيرًا في الفيلم إلا أنه كان مميزًا لوقوفه بجانب السندريللا، وصوته الجميل.

وقبل انتشار صورته عبر منصات التواصل في الساعات القليلة الماضية، كان لـ«الصياد» الفنان حسن خليل لقاء تلفزيوني سابق تحدث فيه عن كواليس أوبريت «الحلوة لسة صغيرة».

ماذا قال «الصياد» عن «السندريللا»؟

عاطفة شديدة واحترام كبير ظهرا في حديث الفنان حسن خليل عن السندريللا سعاد حسني، قال: «أنا ممكن أبكي وانا بتكلم عنها، أنا اتعاملت مع ناس كتير وشاركت في أفلام كتير استعراضية ناجحة وبشتغل فن من 56 لحد دلوقتي، إنما مع سعاد رحمة الله عليها فيها شيء غريب جدًا أول حاجه بتحفظ من أول مرة، حافظة مسافات الطبيعة في الجسم اللي ربنا ادهالها، عندها قوة ذاكرة وقوة توافق عضلي عصبي رهيب، كان عندها عزيمة رهيبة، وفكر فني وبتتعلم لوحدها بشكل عظيم»، وعن إعادة ذكره بين الجمهور قال: «أنا ببقى فرحان اوي لما الناس يفتكروني ويقولولي يا عم يا صياد، وقت الفيلم كنت معيد وعندي 27 سنة».