نقيب الزراعيين: مشروع زراعة نبات الجوجوبا يوفر العديد من فرص العمل

كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن الجوجوبا هو نبات وصل إلى مصر عام 1995، ويتم زراعته في غابات الأقصر منذ عام 1996.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن محطة الصرف الصحي بالغردقة تعالج 90 ألف متر مكعب مياه.

مشروعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وقال إن مشروع زراعة نبات الجوجوبا هو من مشروعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومن شأنه أن يوفر العديد من فرص العمل حيث تمت زراعة 3 آلاف فدان من نبات الجوجوبا وهو وقود حيوي يستخدم في تموين الطائرات

وأكد أن هذا النوع من النباتات لا علاقة له بإنتاج زيت الطعام، وإنما يستخدم في إنتاج الكريمات والزيوت الحيوية ولا يشترط مياه عذبة لكونه يتحمل الجفاف والملوحة العالية، موضحا أن مساحة المشروع 3 آلاف يعتمد على المياه المعالجة وله أبعاد ثلاثية حيث إنه مشروع بيئي يتخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة التي تكلفت مليارات الجنيهات.

واختتم أن هذا النبات تصنيعي ينتج منه الوقود الحيوي ويكون على أراضي هامشية لا تصلح للزراعة ولا توجد فيها مياه جوفية.