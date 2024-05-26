تصاعد الخلاف داخل حكومة الحرب الإسرائيلية.. و«جانتس» يهدد بالاستقالة

عرض برنامج «ملف اليوم»، الذي يُبث على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويُقدمه الإعلامية آية لطفي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «تصاعد الخلاف داخل حكومة الحرب الإسرائيلية.. وجانتس يهدد بالاستقالة».

تصاعد التوترات داخل إسرائيل

أشار التقرير إلى تتصاعد التوترات داخل إسرائيل، وتتسع هوة الخلاف داخل حكومة الحرب، ومعها تزداد الفجوة بين قادتها العسكريين والسياسيين فيما يتعلق بإدارة الحرب في غزة والخطط للمرحلة اللاحقة.

وأوضح أن رفض الوجود العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة بعد الحرب يشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي لا يمتلك حتى الآن استراتيجية واضحة لما بعد الحرب، وينادي بضرورة احتلال القطاع بشكل دائم لأسباب أمنية.

من سيدير غزة بعد الحرب؟

أضاف: من سيدير غزة بعد الحرب؟ هذا هو سؤال يثير الجدل داخل الكابينت الإسرائيلي، حيث يتمسك نتنياهو برفض الحكم الذاتي الفلسطيني، بينما يرون آخرون مثل جالانت أن وجود نظام عسكري إسرائيلي في غزة سيكون له تداعيات سلبية على الساحة الإقليمية، وسيكون له تأثير كبير على الحالة الأمنية والاقتصادية لإسرائيل.