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«الصحة» توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن متحور كورونا الجديد

كتب:

مريم الخطري
04:46 ص | الإثنين 27 مايو 2024
فروس كورونا

فروس كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا لا يدعو للقلق، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية المتحور ليس أشد شرسا من المتحورات التي ظهرت سابقا والحالات التي أصيبت به لم تدخل المستشفيات وليست بحاجة لها.

هل ظهر متحور كورونا الجديد مصر؟ 

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متحور كورونا الجديد لم يصل إلى مصر حتى الآن، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية المختلفة سواء فيروس كورونا أو الفيروس التنفسي المخلوي وإنفلونزا ونزلات البرد طبيعية، نظرا لتغيرات الجوية التي تحدث من فترة إلى أخرى. 

عدم الحصول على علاجات بدون الطبيب 

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن مَن يعاني من أي أعراض تنفسية لا بد من زيارة الطبيب المختص والحصول على الراحة التامة، مؤكدا ضرورة استشارة الطبيب المختص في حال الشعور بالأعراض التنفسية، وعدم الحصول على الأدوية بدون الرجوع إلى الطبيب، وعدم اللجوء إلى الوصفات الطبية بين المواطنين وبعضهم البعض.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.