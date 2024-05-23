متحور كورونا الجديد يثير مخاوف الصحة العالمية بسبب الصيف.. احذر ارتفاع درجة الحرارة

ما زالت تبعات فيروس كورونا «كوفيد 19» تلقي بظلالها على العالم، حيث تسبب متحور كورونا الجديد «FLiRT» في قلق وأزمة عالمية، خاصة مع دخول فصل الصيف، ووسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من المخاطر الصحية التنفسية، أصبح «FLiRT» حديث الجميع مع الكثير من المخاوف، نظرا للإجراءات الوقائية، وعلاقته بدرجات الحرارة المرتفعة في الصيف؟، وكيف سيتم القضاء عليه؟.

علاقة «FLiRT» بدرجات الحرارة المرتفعة

فيروس «FLiRT» يحمل في طياته العديد من المخاطر والمخاوف، بسبب كونه امتدادًا لفيروس كورونا، وبحسب ما أوضحت منظمة الصحة العالمية فإنه طبق الأصل لمتحور كورونا الجديد.

وفيما يعاني العالم من عام شديد الحرارة، حذر مسئولي الصحة في العالم من زيادة نشاط الفيروس وشراسته في فصل الصيف.

وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح: ارتفاع درجات الحرارة في الصيف له علاقة بالفيروس وانتشاره في العالم، بسبب أن الحمى المناعية أو الإصابة بالفيروسات تتم نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإنه من عائلة متغيرات أوميكرون الأسرع انتشارًا.

الإجراءات الوقائية للفيروس

أضاف «الحداد»، لـ«الوطن»، أنه لطرد الفيروسات يجب اتباع الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة للوقاية من فيروس «FLiRT»:

لتجنب الموجة الحارة ودرجات الحرارة، يجب تناول الأدوية خافضة الحرارة بإشراف من الطبيب حسب كل حالة.

الحصول على جرعات اللقاح الموصى بها عالميًا.

ارتداء الكمامة في الزحام.

تناول الأدوية المضادة للفيروسات بإشراف الطبيب، خاصة التي تحتوى على كمية عالية من الفلافونويدات، إذ تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الفيروسات والعدوى.

الحرص على التباعد الاجتماعي.

المداومة على غسل اليدين.

تجنب التواجد في أماكن مزدحمة.

كيف سيتم القضاء على فيروس «FLiRT»؟

وأُثيرت تخوفات بشأن مدى خطورة وفعالية اللقاحات تجاهه، وكيف سيتم القضاء عليه، وهو ما نقلته مجلة نيوزويك الأمريكية، من خلال أدريان إسترمان، عالم الأوبئة وأستاذ الإحصاء الحيوي في جامعة جنوب أستراليا، إذ أوضح أن هناك إمكانية لطرح لقاح جديد سيوفر حماية أفضل بكثير: «التغير في درجات الحرارة يؤثر على انتشار الفيروس، ومازلنا في العمل على لقاح جديد سيكون متاح في شهر سبتمبر»، ونصح من يعانون من مشاكل صحية مزمنة وأصيبوا بالفيروس الآن، أن عليهم تناول الجرعات المعززة ضد كوفيد.