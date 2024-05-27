يتميز مولود برج السرطان بطيبة القلب وحبه الشديد لعائلته وحرصه على التودد لهم، ويميل للانعزال والعيش في الخيال لبعض الوقت، والعصبية ولا ينسى من أساء إليه ولا يثق في أحد بسهولة، لكنه رغم ذلك رومانسي من الدرجة الأولى.

ومن مشاهير برج السرطان المطربة وردة، والفنانتين نوال الزغبي وغادة عبد الرازق، والأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، وتقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج السرطان الاثنين 27-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان أن تكسب من حولك وتعاون مع زملائك وتجنب إثارة المشاكل معهم، حتى تستطيع العمل في بيئة هادئة تساعدك على الإبداع والابتكار.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك عدم فتح صفحة الماضي مرة أخرى، وحاول أن تنسى وتتجاوز علاقتك العاطفية السابقة وتمضي قدماً في حياتك.