يتميز مولود برج السرطان بحبه للحياة، وميله للعيش في الخيال، فهو ورومانسي من الدرجة الأولى، ولا ينسى من أساء إليه ولا يثق في أحد بسهولة، ويحب عائلته ويحرصه على التودد لهم.

ومن مشاهير برج السرطان المطربة وردة، والفنانتين نوال الزغبي وغادة عبد الرازق، والأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، وتقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج السرطان الأحد 19-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان ألا تنتقد من حولك، واهتم بعملك فقط، وحاول أن تتميز عن الآخرين حتى تحقق النجاح الذي تحلم به دائما.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك أن تحتفظ بأسرار حياتك الأسرية، ولا تتحدث عنها مع غيرك، حتى تظل حياتك مستقرة وسعيدة، وبعيدة عن أعين الحاقدين.