يتمتع مولود برج الميزان بالهدوء ويعشق الطبيعية والحياة الشفافة، وهو طيب القلب رومانسي في تصرفاته مع من يحب ويتعامل بالأدب والاحترام، ويراعي مشاعر الآخرين.

ومن مشاهير برج الميزان النجم فريد الأطرش، والفنان أحمد مظهر، وصوفيا لورين، والفنان أمير كرارة، والكنيج محمد منير، والزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الاثنين 27-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان أن هناك تغيرات قد تحدث اليوم في عملك، فالتعامل مع مديرك في العمل سوف يتحسن كثيرًا عن الوقت السابق، وتنتظرك مكافأة كبيرة نتيجة المجهود الذي بذلته الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي هناك بعض التوتر مع شريك حياتك نتيجة تدخلات بعض الأقارب، لذا حاول أن تقدم هدية ثمينة وغير تقليدية له وسوف تتحسن الأمور بينكما.