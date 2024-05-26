يتميزمواليد برج الميزان، بأنهم يسعون جاهدين لإحقاق العدل والمساواة في جميع جوانب الحياة، ولديهم حس فني قوي وذوق رفيع، ويستمتعون بالجمال والفنون، ولديهم قدرة على التفاوض وحل المشكلات بشكل سلمي، ويحرصون على الحفاظ على السلام والانسجام في العلاقات الشخصية والمهنية، ويتمتعون بشخصية ساحرة وسهلة التعامل.

ومن مشاهير برج الميزان النجم فريد الأطرش، والفنان أحمد مظهر، وصوفيا لورين، والفنان أمير كرارة، والكنيج محمد منير، والزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الأحد 26-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان، بأن قدرتك على الحفاظ على التوازن، وتقديم الحلول الإبداعية، ستكون ذات قيمة كبيرة في العمل، لذا توقع التقدير من رؤسائك أو فرصة لقيادة مشروع يثير اهتمامك بشدة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، فإن الأفلاك تخبرك أنه يوم مثالي للتعبير عن مشاعرك ورغباتك بوضوح، وقد تنتقل أمورك إلى مستوى أفضل، لذا حاول أن تبتعد عن الدخول في التفاصيل التي تتسبب في حدوث مشاجرة بينكما.