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استشهاد 40 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين برفح الفلسطينية

كتب:

منى السعيد
11:40 م | الأحد 26 مايو 2024
قصف متواصل على خيام النازحين في رفح الفلسطينية

قصف متواصل على خيام النازحين في رفح الفلسطينية

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في نبأ عاجل منذ قليل، استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها للخيام النازحين شمال غرب رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة منذ قليل.

استشهاد 40 فلسطينيا على الأقل

وأكدت مصادر محلية في غزة، استشهاد ما لا يقل عن 40 فلسطينيا على الأقل من بينهم سيدة حامل، وإصابة آخرين، في استهداف سلاح الجو التابع لدولة الاحتلال لخيام النازحين في مخيم نزوج الذي تم إنشاؤه حديثًا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» شمال غرب رفح الفلسطينية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قواته نقلت عددا كبيرا من الشهداء والمصابين عقب الاستهداف لخيام النازحين في رفح الفلسطينية.

وأضافت أن طائرات الاحتلال أطلقت نحو 8 صواريخ صوب خيام النازحين، وأن من كانوا داخل الخيام احترقوا.

وتواصل قوات الاحتلال، عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وإغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في هذا الشأن.

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قد أمرت الجمعة الماضية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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بقلم منى السعيد