أيمن الرقب: رفض مصر سيطرة إسرائيل على معبر رفح الفلسطيني سبب الهجوم عليها

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنّ العمليات العسكرية الإسرائلية، ما زالت مستمرة في مدينة رفح الفلسطينية، بتفجير أحياء كاملة، لافتا إلى أنّ اليوم صدرت تقارير تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي، يدرس الانسحاب من معبر رفح، سياسيًا وعسكريًا، بناءً على الطلب المصري، وهذا لم يتم مناقشته في اجتماعات باريس أمس.

العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في رفح الفلسطينية

أضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ الهجوم على الدور المصري في المفاوضات، جاء بسبب رفضها سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، على أنّ تعود السيطرة على المعبر من جانب السلطة الفلسطينية.

الفصائل ما زالت قادرة على إطلاق صواريخ

وتابع: «الاحتلال إذا حدث عنده قتل، لا يعلن من اليوم الأول، بل يعلن في اليوم التالي، بعدما يخبر زويهم بإمكانية الإعلان»، لافتا إلى وجود متغيرات مهمة رغم ضغوطات الاحتلال، إلا أن المقاومة ما زالت قادرة على إطلاق صواريخ عسكرية ضد المدنيين.