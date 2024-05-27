أونروا: مقتل 192 من موظفينا في الحرب الإسرائيلية على غزة

قال المفوض العام لمنظمة أونروا، فيليب لازاريني، أن إسرائيل دمرت البنية التحتية في قطاع غزة، ومنعت طاقم الوكالة الوصول للمقر الأممي ببيروت، و192 من موظفينا قتلوا في الحرب بقطاع غزة.

وأضاف «لازاريني»، خلال مؤتمر صحفي من بيروت، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نعمل على الوفاء بالتزاماتنا لحماية اللاجئين الفلسطينيين، ونبذل أقصى جهد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، و14 دولة مانحة استأنفت تمويلها للوكالة.

وأكد المفوض العام للأونروا، أن الهجمات التي نتعرض لها تهدف إلى منع تقديم الخدمات للفلسطينيين، وإنه أبلغ رئيس الوزراء اللبناني، أن المنظمة ستقوم بكل جهدها لمواصلة دعم اللاجئين الفلسطينيين في غزة ولبنان.

وأشار المفوض العام للأونروا، إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء اللبناني، الهجمات الإسرائيلية ضد الوكالة واعتبارها جماعة إرهابية، ويجب أن تخرج من الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.