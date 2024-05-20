«أونروا» لـ«الوطن»: عدم تدفق المساعدات الإغاثية يزيد الأوضاع سوءا في غزة

قالت إيناس حمدان، مدير الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الظروف لا تزال صعبة و«مزرية» في قطاع غزة، مع استمرار النزوح من مدينة رفح الفلسطينية إلى مناطق خان يونس، ومناطق الوسط في قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن المساعدات لا تزال ضعيفة للغاية، مع استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر في الجنوب، والمساعدات التي دخلت في 11 مايو من كميات قليلة من الوقود لا يكاد يكفي لتشغيل ما يلزم لاستمرار العمليات الإغاثية.

عدم تدفق المساعدات الإغاثية يزيد الأوضاع سوءًا

وشددت مدير الإعلام بـ«أونروا» على أن عدم تدفق المساعدات الإغاثية بشكل سريع ومنتظم بكميات كبيرة ستزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا، في ظل تدهور الظروف المعيشية للنازحين الفلسطينيين.