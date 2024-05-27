«العربية للتصنيع» لـ«الوطن»: سننتج «اسكوتر كهربائي أوروبي».. وسنطرحه خلال شهرين

تستعد الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع قادر للصناعات المتطورة، لطرح «اسكوتر كهربائي» مصري جديد في الأسواق بمواصفات أوروبية، وهو الاسكوتر الذي سيجمع بمراحل إنتاجه الأولى بالتعاون بين مصنع «قادر»، وإحدى الشركات «التركية – الإسبانية»، بنفس المواصفات الأوروبية التي يعمل بها الاسكوتر في الأسواق الأوروبية.

اسكوتر كهربائي أوروبي

وقال اللواء دكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الاسكوتر الكهربائي الأوروبي سيدخل عملية الإنتاج الكمي في شهر أغسطس المقبل، ليكون متاح للمواطنين.

تعميق التصنيع المحلي

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، أن المرحلة الأولى من التصنيع ستكون عبر استيراد مكونات الاسكوتر من الخارج، وتجميعها محليًا، ثم سيتم العمل على دراسة إمكانية تصنيع بعض مكونات الاسكوتر، مع استهداف وصول نسبة التصنيع المحلي إلى 80% خلال فترة وجيزة.

ولفت إلى أن التعاون «المصري – الأوروبي» يستهدف تصنيع 5 آلاف اسكوتر كهربائي داخل مصنع قادر، وأنه مع الإقبال على شراء تلك الاسكوترات، سيتم تصنيع كميات أخرى، لافتًا إلى أن المصنع يعمل على إنتاج اسكوتر صيني، وأخر أمريكي.

يذكر أن مصنع قادر للصناعات المتطورة من أقدم المصانع الحربية المصرية، وكان مخصص لصناعة الطائرات في بداية إنشائه، ليتم تسمية شارع الطيران بمدينة نصر على اسمه، نسبة لنشاط المصنع، ويُعتبر حاليًا من أهم المصانع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بصناعة العربات المدرعة، وخصوصًا العربة المُدرعة من طراز «فهد».

توجيهات رئاسية

ويعمل المصنع على استغلال فائض قدراته الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية متعددة، دعمًا للدولة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع، بتعميق المنتج المحلي في مختلف المجالات الإنتاجية سواء الدفاعية أو المدنية.