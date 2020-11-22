كيف تحصل على قرض يصل لـ400 ألف جنيه من البنوك لشراء اسكوتر؟

تقدم العديد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، العديد من التيسيرات والتسهيلات، بهدف جذب أكبر عدد من العملاء الجدد، والتسهيل على العملاء الحاليين، ممثلة في بعض القروض والأوعية الادخارية، التي تناسب احتياجاتهم.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها بشكل يومي للمتابعين والقراء تفاصيل قرض الاسكوتر "الدراجة البخارية" في بنكي مصر وQNB الأهلي على النحو التالي:

بنك QNB الأهلي

يساعدك بنك QNB في اقتناء دراجتك البخارية أو الكهربائية التي تحلم بها مع قرض مخصص يناسب احتياجاتك دون قيود بأبسط الإجراءات وفي أسرع وقت.

تفاصيل ومزايا القرض:

- لا يوجد حظر بيع على الدراجة.

- الاستمتاع بسعر عائد تنافسي.

- تأمين على الحياة مجانًا طوال مدة القرض.

- تأمين اختياري على الدراجة البخارية.

- قيمة التمويل تصل إلى 100% من قيمة الدراجة البخارية.

- خصم الأقساط أوتوماتيكيًا سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد.

- مده القرض تصل إلى 60 شهرًا.

- قيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه.

- متاح لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي، وللموظفين وأصحاب الأعمال الحرة.

- متاحة لجميع أنواع الدراجات (بخارية أو كهربائية).

- يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا عند نهاية القرض.

- يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه في حال تحويل الراتب، و2000 جنيه في حال عدم تحويل الراتب.

بنك مصر

الشروط العامة لمنح القرض:

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا وبحد أقصى 65 عامًا أو سن المعاش أيهما أقرب.

- الحد الأقصى لقيمة القرض 400 ألف جنيه.

- مدة تمويل تصل إلى 84 شهرًا.

- نسبة التمويل تصل إلى 100% من قيمه السكوتر.

- دون حظر بيع ودون تأمين.

- يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

- يمكن ترخيص السكوتر باسم طرف ثالث.

- يشترط أن يتراوح سن المتقدم بين 21 إلى 60 عامًا، ولا يزيد الدخل على 2000 جنيه شهريًا.

المستندات الأساسية المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز- كهرباء – مياه – تليفون).

- عرض سعر الاسكوتر.

يمنح قرض الاسكوتر ​للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية بمعدل عائد تنافسي للفئات الآتية:

- الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.

- الموظفون بموجب إثبات الدخل.

- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).