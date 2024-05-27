«القاهرة الإخبارية»: محرقة مدينة الخيام في رفح الفلسطينية جريمة بشعة لإسرائيل

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «محرقة مدينة الخيام في رفح الفلسطينية.. جريمة بشعة جديدة ارتكبها الاحتلال»، جاء خلالها أن مخيم تل السلطان غرب رفح الفلسطينية، تلك المنطقة التي ادعى جيش الاحتلال أنها آمنة وسبق أن أجبر الغزيين على النزوح إليها، أصبحت دليلا لنسف كل الادعاءات الزائفة للاحتلال بوجود مناطق آمنة في رفح.

قصف الخيام وأهلها نيام

وتابع: «فالجيش الأكثر إنسانية في العالم كما يدعي قادته ومسؤولوه، قصف الخيام، بينما كان أهلها نيام تتعلق قلوبهم وتتمزق آمالهم، وينطلق لسانهم بالدعاء إلى السماء لإنهاء جحيم الأرض المتواصل في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضيء، فكل فشل عسكري ودبلوماسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعقبه محرقة وجريمة حرب جديدة لا تطال غير المدنيين العزل».