عاجل.. انفجار ضخم يهز تل أبيب بعد ساعات من قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم، اشتعال النيران في حافلة ركاب صغيرة بالقرب من تقاطع وولفسون بتل أبيب، ويكافح رجال الإطفاء لإخماد الحرائق.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أنه سمع دوي الانفجار هائل في منطقة حولون وتل أبيب، وشوهد الدخان المتصاعد فيها.

وتابعت: وقع الانفجار بينما كانت الحافلة الصغيرة تسير على الطريق، وكان من الممكن سماع الانفجار بوضوح على بعد أميال من المنطقة وكان الدخان مرئيا من مسافات طويلة، ومن الواضح أنه لم يكن هناك ركاب آخرون في السيارة إلى جانب السائق.

ونقلت صحف العبرية شهدات أحد السكان الذين استيقظوا على الضجيج، قال أدير من تل أبيب: «اهتز البيت كاملًا».

وأظهرت مقاطع فيديو والنيران تلتهم الحافلة ويحاول رجال الإطفاء إخمادها ولكنها استمرت في الاشتعال دون توقف.

BREAKING: Reports of a bus explosion in “Holon” south of “Tel Aviv”. No word of how it happened. #Breaking #TelAviv #Israel pic.twitter.com/q4tznQhBmH