عاجل.. انفجار ضخم يهز تل أبيب بعد ساعات من قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم، اشتعال النيران في حافلة ركاب صغيرة بالقرب من تقاطع وولفسون بتل أبيب، ويكافح رجال الإطفاء لإخماد الحرائق.

انفجار هائل في تل أبيب

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أنه سمع دوي الانفجار هائل في منطقة حولون وتل أبيب، وشوهد الدخان المتصاعد فيها.

وتابعت: وقع الانفجار بينما كانت الحافلة الصغيرة تسير على الطريق، وكان من الممكن سماع الانفجار بوضوح على بعد أميال من المنطقة وكان الدخان مرئيا من مسافات طويلة، ومن الواضح أنه لم يكن هناك ركاب آخرون في السيارة إلى جانب السائق.

ونقلت صحف العبرية شهدات أحد السكان الذين استيقظوا على الضجيج، قال أدير من تل أبيب: «اهتز البيت كاملًا».

وأظهرت مقاطع فيديو والنيران تلتهم الحافلة ويحاول رجال الإطفاء إخمادها ولكنها استمرت في الاشتعال دون توقف.

BREAKING: Reports of a bus explosion in “Holon” south of “Tel Aviv”. No word of how it happened. #Breaking #TelAviv #Israel pic.twitter.com/q4tznQhBmH — The Breaking Report (@TheBreakingRprt) May 27, 2024

غارات إسرائيلية على رفح الفلسطينية

ويأتي الحريق الهائل بعد ساعات من شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية إسرائيلية استهدفت خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا لشؤون اللاجئين الفلسطينين شمال غرب رفح الفلسطينية وأدى إلى سقوط ما لا يقل عن 40 شهيد وأصيب آخرون.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددًا كبيرًا من الشهداء والمصابين بعد استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».