النائب العام يخلي سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا (صور) كتب: نرمين عفيفي 12:46 م | الإثنين 27 مايو 2024 المفرج عنهم أمر المستشار محمد شوقي النائب العام، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: النائب العام يقرر إضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل مشيرة خطاب تشيد بقرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية المسنين النائب العام يوجه بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة النائب أيمن محسب: موازنة العام المالي 2024 - 2025 الأكبر في تاريخ مصر النائب العام بقلم نرمين عفيفي