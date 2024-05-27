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النائب العام يخلي سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا (صور)

كتب:

نرمين عفيفي
12:46 م | الإثنين 27 مايو 2024
المفرج عنهم

المفرج عنهم

أمر المستشار محمد شوقي النائب العام، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.

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